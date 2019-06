Fed gereed voor oplaaiende handelsoorlog

Gepubliceerd op | Views: 1.716 | Onderwerpen: Federal Reserve

WASHINGTON (AFN/BLOOMBERG) - De koepel van centrale banken in de Verenigde Staten staat gereed om waar nodig in te grijpen als de handelsstrijd met China de Amerikaanse economie raakt. Dat zei voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve in een toespraak. Hij beloofde de economische ontwikkelingen goed in de gaten te houden.

Powell benadrukte dat onbekend is of en wanneer problemen tussen de VS en China de wereld uit worden geholpen. "We volgen nauwlettend de consequenties van deze ontwikkelingen voor de vooruitzichten van de Amerikaanse economie", zo zei hij.

Powell sprak tijdens een Fed-conferentie die deel uitmaakt van een jaar durende evaluatie van de wijze waarop de centrale bank haar monetaire beleidsdoelstellingen uitvoert en communiceert. Het centralebankhoofd beloofde dat de Fed "passend" zal handelen om de groei te ondersteunen geholpen door een sterke arbeidsmarkt en een inflatie in de buurt van de doelstelling van circa 2 procent.