Europese beurzen op winst

AMSTERDAM (AFN) - De AEX-index in Amsterdam stond dinsdagmiddag op winst. Ook andere Europese graadmeters kleurden groen. Op het Damrak vielen met name de winsten van financiële fondsen op, vooruitlopend op het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB) later deze week. Mogelijk dat het weggezakte inflatieniveau in de eurozone, dat door statistiekbureau Eurostat werd gemeld, enig invloed heeft op het beleid.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na de opening op Wall Street 0,1 procent hoger op 541,29 punten. De MidKap steeg 1,2 procent tot 739,69 punten. De beurzen in Londen en Parijs wonnen 0,4 procent. De Duitse DAX klom 1,2 procent.

Verzekeraar Aegon was koploper in de AEX met een winst van 4 procent. ING, ABN AMRO en ASR stonden met winsten van 2,6 tot 3,6 procent ook bij de koplopers. Staalreus ArcelorMittal nestelde zich met een winst van 3,4 procent tussen de financiële fondsen. Betaalbedrijf Adyen was hekkensluiter met een verlies van 3,6 procent.

Adviesverhoging

Shell verloor 0,9 procent. Het olie- en gasconcern liet tijdens een investeerdersdag weten op koers te liggen voor het behalen van zijn doelstellingen in 2020. Ook ziet Shell mogelijkheden om 125 miljard dollar of meer terug te laten vloeien naar de aandeelhouders, in de periode 2021 tot en met 2025.

In de MidKap profiteerde vastgoedbedrijf Wereldhave van een adviesverhoging door Goldman Sachs en ging aan kop met een plus van 5,4 procent. Maaltijdbestelsite Takeaway was de grootste daler met een min van 1,1 procent.

Omzetwaarschuwing

Op de lokale markt werd Esperite ruim 41 procent meer waard. De biotechnoloog introduceerde zijn dochterbedrijf Jouvene. Met de technologie van Jouvene kunnen op basis van stamcelonderzoek gepersonaliseerde medicijnen worden ontwikkeld.

In Kopenhagen ging Bang & Olufsen dik 18 procent onderuit. De Deense verkoper van luxe beeld- en geluidsapparatuur gaf een omzetwaarschuwing, met name vanwege tegenvallende verkopen van televisies in Europa.

Olieprijzen

Volkswagen won 3,3 procent. Het Duitse autoconcern wil zijn vrachtwagen- en bussendivisie, met de merken MAN en Scania, voor de zomer naar de aandelenbeurzen in Frankfurt en Stockholm brengen.

De euro noteerde op 1,1234 dollar, tegen 1,1207 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 0,2 procent tot 53,13 dollar. Brentolie werd 0,5 procent goedkoper op 61,00 dollar per vat.