Tiffany verliest glans bij Chinese toeristen

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - Juweliersketen Tiffany heeft in het eerste kwartaal een lagere vergelijkbare omzet in de boeken gezet. Het bedrijf zag de vraag van Chinese toeristen, een belangrijke klantengroep, afzwakken mede vanwege de escalerende handelsspanningen tussen de Verenigde Staten en China.

De opbrengsten bedroegen in de eerste drie maanden 1 miljard dollar. Dat is een daling van 5 procent ten opzichte van een jaar geleden op basis van vergelijkbare omzet. De lagere cijfers zijn volgens Tiffany te verklaren doordat rijke toeristen al meerdere kwartalen minder trek hebben in zijn juweliersartikelen. De keten voelde dat effect vooral op de Amerikaanse en Japanse markt. Daarbij liepen de verkopen van designerjuwelen en verlovingsartikelen het hardst terug.

Onder de streep resteerde 125 miljoen dollar, een lager bedrag vergeleken met een jaar eerder. De keten gaf de afgelopen twee jaar veel meer uit aan personeel door duizenden nieuwe medewerkers aan te nemen.