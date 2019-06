Gepubliceerd op | Views: 637 | Onderwerpen: China

NEW YORK (AFN) - Medisch technologiebedrijf Philips wordt door de Amerikaanse beurswaakhond Securities and Exchange Commission (SEC) onderzocht wegens het betalen van steekpenningen in China. Dat meldt persbureau Reuters op basis van ingewijden. Ook branchegenoten Siemens en General Electric (GE) liggen onder het vergrootglas.

De drie bedrijven zouden lokale tussenpersonen in de arm hebben genomen. Die moesten steekpenningen regelen voor Chinese overheidsfunctionarissen en ziekenhuismedewerkers. Philips, Siemens en GE ontkennen iets misdaan te hebben. Ook zeggen ze niet op de hoogte te zijn van het onderzoek.

Vorige maand meldde Reuters al dat de drie ondernemingen samen met Johnson & Johnson werden onderzocht wegens omkoping in Brazilië. Ook toen ontkenden de bedrijven misdragingen.