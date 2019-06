'Shell heeft geen plafond meer op uitgaven'

Gepubliceerd op | Views: 1.348

AMSTERDAM (AFN) - Shell gaat in de periode 2021 tot 2025 meer geld uitgeven dan momenteel het geval is. Beleggers mogen daarom niet meer uitgaan van een hard plafond voor investeringen zoals Shell dat vroeger hanteerde. Dat schrijven analisten bij Royal Bank of Canada (RBC) in een reactie op een strategische update van de olie- en gasreus in aanloop naar zijn Management Day.

Shell wil in de vijf jaar vanaf 2021 zijn investeringen tot maximaal 32 miljard dollar per jaar opschroeven. In de lopende periode is 30 miljard dollar het maximum per jaar. Volgens RBC gaf het eerder gehanteerde plafond op uitgaven veel comfort aan beleggers. Zij kunnen negatief reageren op de ''afgezwakte prognose na 2020'', concluderen de kenners.

De verwachtingen van Shell ten opzichte van de vrije kasstroom waren een positieve verrassing, aldus de marktvorsers. Maar de vraag is hoe Shell tot dit cijfer is gekomen, het zou ook onrealistisch kunnen zijn, schrijft RBC.

RBC hanteert een sector perform-advies op Shell en een koersdoel van 32,20 euro. Het aandeel Shell stond omstreeks 10.55 uur 0,6 procent lager op 27,71 euro.