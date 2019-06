Gepubliceerd op | Views: 221 | Onderwerpen: Rusland, staal

MOSKOU (AFN/BLOOMBERG) - Het Russische staalconcern Novolipetsk Steel (NLMK) is staalgigant AcelorMittal voorbij gestreefd in marktwaarde. Dat is volgens kenners een nieuw signaal dat de Russische staalindustrie bloeit terwijl de Europese industrie, waar ArcelorMittal een speler van belang is, worstelt.

De Russen maken veel minder staal dan ArcelorMittal, maar profiteren van lagere kosten en een sterke vraag. Dat komt bijvoorbeeld omdat Rusland zijn uitgaven aan infrastructuur flink heeft opgevoerd. ArcelorMittal heeft daarentegen veel last van de zwakke Duitse auto-industrie en goedkope import uit onder meer China. ArcelorMittal is de grootste staalproducent ter wereld.

Dat zet de aandelen in beweging. De koers van NLMK is de afgelopen tijd stevig aangedikt en de onderneming heeft een marktwaarde van ongeveer 15,9 miljard dollar. De aandelen ArcelorMittal staan juist onder druk en de marktwaarde van het bedrijf is circa 15,3 miljard dollar.