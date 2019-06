Shell op koers voor doelen

Gepubliceerd op | Views: 131

DEN HAAG (AFN) - Shell ligt op koers voor het behalen van zijn doelstellingen in 2020. Dat maakte de olie- en gasreus dinsdag bekend in aanloop naar een zogeheten Management Day.

Het concern zei verder dat het mogelijkheden ziet om 125 miljard dollar of meer terug te laten vloeien naar de aandeelhouders, in de periode 2021 tot en met 2025. Verder voorziet Shell in 2025 een autonome vrije kasstroom van circa 35 miljard euro.