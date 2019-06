Gepubliceerd op | Views: 3.381

DEN HAAG (AFN/BLOOMBERG) - Shell ligt goed op koers voor het behalen van zijn financiële doelstellingen in 2020 en heeft daarmee financiële ruimte voor zichzelf geschept. Het concern wil daarom de komende tijd meer geld vrijmaken voor investeringen in onder meer hernieuwbare energieprojecten en zijn aandeelhouders rijkelijk belonen. Dat maakte de olie- en gasreus bekend in een strategie-update in aanloop naar een zogeheten Management Day.

Shell wil in de periode 2021 tot 2025 30 miljard tot 32 miljard dollar per jaar investeren, vergeleken met een bandbreedte van 25 en 30 miljard dollar in de periode ervoor. Hiervan wil het energiebedrijf zo'n 2 tot 3 miljard per jaar dollar uitgeven aan hernieuwbare energieprojecten.

Ook blijft er meer geld over voor aandeelhouders. Zij krijgen in die periode naar verwachting zo'n 125 miljard dollar terug via aandeleninkoopprogramma's en dividenden. Dat is meer dan in de lopende periode van vijf jaar waarin Shell zo'n 90 miljard dollar wil laten terugvloeien.

Klimaatneutraal energiesysteem

De gas- en oliereus kwam ook met een nieuwe indeling van zijn strategische pijlers. Bij twee van de drie pijlers, 'energietransitie' en 'opkomende energiebronnen' ligt de nadruk op de overgang naar de duurzame energie. Zo wil Shell zijn gas- en oliewinning waar mogelijk aanpassen op de klimaatgebonden veranderingen op de energiemarkten. Ook gaat Shell zich richten ''op nieuwe bedrijfsmodellen die voldoen aan de groeiende vraag van moderne consumenten naar bijvoorbeeld elektriciteit''.

Topman Ben van Beurden benadrukt dat Shell met deze toekomstgerichte strategie ''extreem goed gepositioneerd'' is voor de overgang naar een klimaatneutraal energiesysteem. Hij ziet vooral ''enorm veel potentieel'' in de markt voor het opwekken van elektriciteit. Shell gaf eerder bijvoorbeeld aan energiebedrijf Eneco te willen kopen samen met pensioenbelegger PGGM.