Orderboek beursgang Marel gevuld

Gepubliceerd op | Views: 546

AMSTERDAM (AFN) - De maker van machines voor de verwerking van vlees, vis en kip Marel heeft voldoende inschrijvingen ontvangen voor zijn geplande aandelenuitgifte in Amsterdam. Het orderboek is gevuld, zo liet de onderneming in een verklaring weten. Eerder stelden ingewijden al dat het boek op de eerste dag dat inschrijven mogelijk was volliep.

De vraag was zo groot dat Marel ook van de zogenaamde overtoewijzingsoptie gebruikmaakt. De grootste interesse kwam volgens een bron van investeerder BlackRock en de vermogensbeheertak van zakenbank Credit Suisse. Marel krijgt op 7 juni een notering op Beursplein 5 en biedt maximaal 100 miljoen aandelen aan voor een prijs tussen de 3,40 euro en 3,90 euro. Dat komt neer op circa 15 procent van het huidige aandelenkapitaal. Marel heeft al een beursnotering in Reykjavik.