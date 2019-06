PayPal investeert in fintech Tink

Gepubliceerd op | Views: 377

AMSTERDAM (AFN) - Het Amerikaanse PayPal investeert in fintechbedrijf Tink. Dat bleek dinsdag. In totaal steekt steekt de betalingsverwerker 10 miljoen euro in de Zweedse onderneming.

Tink maakt het voor banken en financiële start-ups makkelijker om toegang te krijgen tot financiële data. Ook ABN AMRO stak via zijn Digital Impact Fund eerder al enkele keren miljoenen in Tink. Samen hebben ze de app voor financieel inzicht Grip ontwikkeld.