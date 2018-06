Britse overheid verkoopt weer deel RBS

Gepubliceerd op | Views: 130 | Onderwerpen: Groot-Britannië

LONDEN (AFN/RTR) - De Britse overheid verkoopt weer een deel van zijn aandelen in Royal Bank of Scotland (RBS). Dat werd maandag bekendgemaakt.

De bank moest tijdens de crisis in 2008 door Groot-Brittannië gered worden en is sindsdien voor het grootste deel in handen van de staat. Die verkoopt nu 925 miljoen aandelen, of een belang van 7,7 procent. Daarmee komt het nieuwe belang uit op iets meer dan 62 procent.