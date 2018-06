Gepubliceerd op | Views: 184 | Onderwerpen: IMF

BUENOS AIRES (ANP/BLOOMBERG) - Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) boekt voortgang in de gesprekken met Argentinië over financiële steun. De geldschieter spreekt in een verklaring van een ,,erg constructieve en nauwe dialoog''.

De gesprekken over de economische plannen om het land er weer bovenop te helpen zouden zich al in een tamelijk ver stadium bevinden. Argentinië klopte eerder bij het IMF aan voor steun. De Argentijnen hebben naar verluidt tientallen miljoenen dollars nodig om de waarde van de Argentijnse peso te stutten.

Die munt kelderde in de laatste maanden flink in waarde. Hierdoor zag de centrale bank van het land zich gedwongen de rente in korte tijd te verhogen tot 40 procent, een van de hoogste rentetarieven ter wereld. De devaluatie dreigt ook het economisch herstel te laten ontsporen.