'Topman ASR vond loonsprong niet nodig'

UTRECHT (AFN) - Topman Jos Baeten van verzekeraar ASR vond zijn omstreden loonsverhoging van 40 procent niet nodig. De loonsprong deed veel stof opwaaien.

Baeten zegt in een interview met RTL Z dat de verhoging van 529.000 naar 740.000 euro wat hem betreft ,,absoluut niet" nodig was om hem te binnenboord te houden bij ASR. "Ik heb er ook nooit om gevraagd." Het behouden van het bestuur was als reden gegeven voor de loonsverhoging, maar volgens Baeten waren het de aandeelhouders die erop hadden aangedrongen.

De Nederlandse staat bracht onlangs zijn laatste aandelen in ASR naar de beurs. Kort daarop kondigde de verzekeraar de loonsverhoging van het bestuur aan. Minister Wopke Hoekstra van Financiën noemde de salarisverhoging ,,opvallend en zeer fors". Ook onder meer vakbond FNV uitte kritiek.