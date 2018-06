Delhaize vernieuwt en breidt uit in België

Gepubliceerd op | Views: 808 | Onderwerpen: België

BRUSSEL (AFN) - Delhaize België, onderdeel van Ahold Delhaize, geeft dit jaar naar verwachting 90 van zijn 760 filialen een vernieuwingsbeurt. Ook wil de supermarktketen 40 nieuwe winkels openen.

Dat staat in een update over de toekomstplannen van Delhaize. Om het bedrijf beter voor te bereiden op de toekomst is de super ook bezig met het testen van allerlei nieuwe formats en concepten in zijn winkels.