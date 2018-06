Gepubliceerd op | Views: 405

NEW YORK (AFN) - De effectenbeurzen in New York lijken maandag de nieuwe handelsweek met winst af te trappen. Beleggers op Wall Street blijven goedgemutst na het beter dan verwachte Amerikaanse banenrapport van vrijdag. De zorgen over de wereldwijde handelsspanningen werden verder teruggedrongen.

Vrijdag werden aardige plussen op de koersenborden in New York neergezet dankzij het meevallende banencijfer. De Dow-Jonesindex sloot met een winst van 0,9 procent op 24.635,21 punten. De brede S&P 500 steeg 1,1 procent tot 2734,62 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq won 1,5 procent tot 7554,33 punten.

Aan het handelsfront liet de Franse minister van Financiën Bruno Le Maire weten dat de Verenigde Staten nog enkele dagen de tijd hebben om een handelsoorlog met hun bondgenoten te voorkomen. Dat zei hij na een bijeenkomst van ministers uit de zeven grootste industrielanden, de G7, in Canada. Komend weekeind is er een top van de regeringsleiders van de G7. Vorige week legde president Donald Trump importheffingen op bij staal en aluminium uit de Europese Unie, Canada en Mexico.

Microsoft

Bij de bedrijven is er aandacht voor Microsoft. Het bedrijf zou softwarecodesite GitHub overnemen. Volgens persbureau Bloomberg wordt de overname deze week aangekondigd. GitHub werd bij een investeringsronde in 2015 op 2 miljard dollar gewaardeerd. Het bedrijf maakt verlies en is al negen maanden op zoek naar een nieuwe topman.

Facebook heeft tientallen makers van mobiele telefoons toegang gegeven tot gegevens van gebruikers van het sociale netwerk, schrijft The New York Times. Het gaat om ten minste zestig bedrijven, waaronder Apple, Amazon, Microsoft en Samsung. Dat gebeurde als gevolg van deals waarmee Facebook kon uitbreiden voordat het apps had voor alle populaire telefoonplatforms. Daarmee heeft Facebook mogelijk de Amerikaanse wet overtreden.

Advent

Verder werd gemeld dat investeerder Advent een meerderheidsbelang neemt in de Braziliaanse divisie van supermarktconcern Walmart. Walmart verwacht een boekverlies van 4,5 miljard dollar op die transactie.

Wat betreft macro-economisch nieuws is het erg rustig. Er komt kort na aanvang nog een cijfer over de Amerikaanse fabrieksorders en orders voor duurzame goederen. Later deze week zijn er gegevens over onder meer de dienstensector in de VS en de arbeidsproductiviteit.