China neemt chipmakers onder de loep

Gepubliceerd op | Views: 937 | Onderwerpen: China

PEKING (AFN/BLOOMBERG) - China neemt verschillende chipmakers onder de loep. De Chinese filialen van chipproducenten als Samsung, Hynix en Micron Technology hebben inmiddels bezoek gehad van autoriteiten. De drie bedrijven zouden de volledige medewerking aan het Chinese onderzoek hebben verleend.

Een officiële reden voor het onderzoek werd door partijen niet bekendgemaakt. Volgens Zuid-Koreaanse media worden de chipmakers beschuldigd van het maken van verboden prijsafspraken. Autoriteiten hebben naar verluidt opvallende prijsstijgingen opgemerkt.

China wil zelfredzaam worden op het gebied van chips, waarbij het land er alles aan gelegen is om de prijzen laag te houden. Voor sommige chips, die veelal worden gebruikt in bijvoorbeeld smartphones of webservers, zijn de Chinezen nog wel afhankelijk van buitenlandse leveranciers.