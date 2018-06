Producentenprijzen eurozone stabiel

Gepubliceerd op | Views: 104 | Onderwerpen: Europa

LUXEMBURG (AFN) - De producentenprijzen in de eurozone zijn in april gestabiliseerd ten opzichte van een maand eerder. Dat maakte het Europese statistiekbureau Eurostat bekend.

Economen gingen in doorsnee uit van een stijging met 0,2 procent. In maart gingen de prijzen die fabrikanten in het eurogebied vragen met 0,1 procent omhoog.

In de gehele Europese Unie werd in april een stijging met 0,1 procent op maandbasis gemeten, aldus Eurostat.