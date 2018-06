Air France-KLM stijgt op hoger Damrak

Gepubliceerd op | Views: 91 | Onderwerpen: luchtvaart

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam stond maandag in het groen. Ook de andere Europese beurzen gingen verder omhoog na de koerswinsten op vrijdag. Op het Damrak was Air France-KLM favoriet. De aandacht van beleggers ging verder uit naar de plannen van de nieuwe regering in Italië en de handelsstrubbelingen tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,6 procent hoger op 562,46 punten. Bij de hoofdfondsen noteerden ASR en NN Group ex-dividend. De MidKap dikte 0,8 procent aan tot 807,18 punten. De beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen gingen tot 0,6 procent vooruit.

Air France-KLM steeg bijna 5 procent bij de middelgrote bedrijven. AccorHotels (min 2,9 procent) heeft interesse in het verkrijgen van een minderheidsbelang in de luchtvaartcombinatie. Dat bevestigde de Franse hotelgroep na berichtgeving in Les Echos. AccorHotels zou specifiek kijken naar de deelneming van de Franse staat. Die heeft momenteel nog ruim 14 procent van de aandelen Air France-KLM in handen.

ArcelorMittal

Corbion klom 0,7 procent. Het biochemiebedrijf heeft de aankoop van het belang van zadenbedrijf Bunge in de joint venture SB Renewable Oils afgerond. Corbion rekent na de overname voor de periode 2018-2021 op een autonome omzetgroei van 3 tot 6 procent per jaar.

In de AEX ging ArcelorMittal aan kop met een winst van 1,4 procent. Beleggers trokken zich weinig aan van een bericht in het Duitse tijdschrift Der Spiegel dat het staalconcern in Duitsland een kartelboete tegemoet kan zien.

Euro

Bij de kleinere bedrijven zakte Vastned 1,1 procent. De vastgoedinvesteerder liet weten dat de overname van Vastned Retail Belgium niet doorgaat. In Brussel kelderde Vastned Retail Belgium 8 procent. Dat is de grootste daling in vier jaar.

In Milaan won UniCredit 2 procent. De Italiaanse bank bekijkt volgens zakenkrant Financial Times een fusie met de Franse branchegenoot Société Générale. In Parijs klom Société Générale 2,3 procent na een voorlopige schikking met de Amerikaanse autoriteiten in een zaak rond gesjoemel met rentetarieven en een kwestie over het betalen van steekpenningen in Libië.

De euro was 1,1708 dollar waard, tegen 1,1677 op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,1 procent tot 65,87 dollar. Brentolie werd 0,1 procent goedkoper op 76,74 dollar per vat.