'Gemiste kans voor Vastned'

AMSTERDAM (AFN) - De mislukte overname van Vastned Retail België is een gemiste kans voor moederbedrijf Vastned. Dat zeggen analisten van ING als gevolg op de bekendmaking van het vastgoedfonds dat 70 procent van de aandelen van de Belgische dochter waren aangemeld, waar 90 procent vereist was.

Vastned had voorafgaand aan de biedingstermijn al bijna 66 procent van Vastned Retail België. Door de mislukte overname van het restbelang valt de winst in 2019 volgens de kenners voor Vastned lager uit. Ook het dividend heeft daar mogelijk onder te lijden. Vastned handhaafde overigens zijn bandbreedte voor de winst per aandeel voor dit jaar.

ING hanteert voor Vastned een hold-advies met een koersdoel van 43 euro. Het aandeel Vastned stond maandag rond 09.45 uur 0,4 procent lager op 41,95 euro. Het aandeel Vastned Retail Belgium kelderde in Brussel 7,9 procent.