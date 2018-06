'Belang Accor in AF-KLM niet logisch'

Gepubliceerd op | Views: 889 | Onderwerpen: luchtvaart

AMSTERDAM (AFN) - Het is geen rationele stap voor AccorHotels om een belang te nemen in Air France-KLM, stellen analisten van Kepler Cheuvreux. Voor het behalen van kostenvoordelen uit een samenwerking is een aandelenaankoop ook niet nodig, zo menen ze.

Volgens de marktvorsers zou het risico voor Accor toenemen als het de 14 procent in de luchtvaartcombinatie die nu nog in handen is van de Franse staat over zou nemen. Het hotelbedrijf bevestigde dat het interesse heeft in een minderheidsdeelneming. Volgens Franse media zou er worden gekeken naar de staatsdeelneming, maar AccorHotels repte daar niet over.

Het aandeel Air France-KLM stond maandag rond 09.20 uur 5,2 procent hoger op 7,34 euro. Het aandeel AccorHotels daalde in Parijs juist 2,2 procent.