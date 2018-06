Air France-KLM stijgt op hoger Damrak

Gepubliceerd op | Views: 748 | Onderwerpen: luchtvaart

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam is maandag met winst begonnen. Ook de andere Europese beurzen gingen verder omhoog na de koerswinsten op vrijdag. Op het Damrak was Air France-KLM favoriet. De aandacht van beleggers ging verder uit naar de plannen van de nieuwe regering in Italië en de handelsstrubbelingen tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na aanvang van de handel 0,6 procent hoger op 562,43 punten. Bij de hoofdfondsen noteerden ASR en NN Group ex-dividend. De MidKap dikte 0,8 procent aan tot 807,18 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt gingen tot 0,8 procent vooruit.

Air France-KLM won bijna 6 procent bij middelgrote bedrijven. AccorHotels heeft interesse in het verkrijgen van een minderheidsbelang in de luchtvaartcombinatie. Dat bevestigde de Franse hotelgroep na berichtgeving in Les Echos. Volgens de zakenkrant kijkt AccorHotels specifiek naar de deelneming van de Franse staat. Die heeft momenteel nog ruim 14 procent van de aandelen Air France-KLM in handen.