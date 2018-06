Bayer schrapt bedrijfsnaam Monsanto

Gepubliceerd op | Views: 686 | Onderwerpen: biotechnologie

LEVERKUSEN (AFN/DPA/BLOOMBERG) - Het Duitse chemieconcern Bayer schrapt de bedrijfsnaam Monsanto. De producten van Monsanto behouden wel hun naam. De Duitsers namen de Amerikaanse zadenhandelaar en producent van bestrijdingsmiddelen onlangs over. Bayer wil deze deal op 7 juni afronden.

De geschiedenis van Monsanto gaat terug tot 1901. Het concern heeft een slechte publieke reputatie, onder meer door genetische manipulatie van gewassen en vanwege de ontwikkeling van Agent Orange, dat in de Vietnamoorlog veel slachtoffers eiste doordat het door Amerikaanse militairen werd gebruikt bij de oorlogsvoering.

Met de overname van Monsanto door Bayer is een bedrag gemoeid van 53 miljard euro. Daarmee is het de grootste overname van een Duits bedrijf in het buitenland. De deal werd oorspronkelijk in 2016 al aangekondigd. Omdat de bedrijven wereldwijd actief zijn, moest in circa dertig landen goedkeuring voor de overeenkomst worden verkregen. De laatste belangrijke horde, goedkeuring in de VS, werd onlangs verkregen.

Bayer verwacht vanaf volgend jaar een positieve winstbijdrage als gevolg van de overname. Deze meeropbrengsten moeten tegen 2021 zijn verdubbeld. Gecorrigeerd voor desinvesteringen gaat Bayer er vanaf 2022 van uit dat synergievoordelen jaarlijks 1,2 miljard dollar zullen bijdragen aan het bedrijfsresultaat. Eerder werd op 1,5 miljard dollar op jaarbasis gerekend.