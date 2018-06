'UniCredit wil fusie met SocGen'

Gepubliceerd op | Views: 52

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - De Italiaanse bank UniCredit bekijkt een fusie met de Franse branchegenoot Société Générale. Dat schrijft zakenkrant Financial Times op basis van ingewijden rond de onderhandelingen.

Naar verluidt werkt UniCredit-topman Jean-Pierre Mustier al enige tijd aan het plan, net als bestuurders van SocGen. Mustier was eerder hoofd van de zakenbankdivisie van de Franse bank. De gesprekken zijn overigens nog in een vroeg stadium en kunnen nog vertraagd worden door de recente politieke onrust in Italië. Die onrust zorgde al voor een vertraging van de planning rond de mogelijke fusie, aldus Financial Times.

Vorig jaar werd nog gemeld dat UniCredit, de grootste bank van Italië, een fusie overwoog met het Duitse Commerzbank.