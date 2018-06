Nikkei begint week stevig hoger

Gepubliceerd op | Views: 275

TOKIO (AFN) - De aandelenbeurs in Japan is maandag met een stevige winst aan de nieuwe handelsweek begonnen. Beleggers trokken zich op aan het beter dan verwachte Amerikaanse banencijfer van afgelopen vrijdag. Een daling van de Japanse yen hielp daarbij de belangrijke exportbedrijven vooruit.

De toonaangevende Nikkei in Tokio eindige 1,4 procent in de plus op 22.475,94 punten. De autofabrikanten Mazda, Nissan en Toyota, die veel voertuigen verkopen buiten Japan, profiteerden van de goedkopere yen en wonnen tot 4 procent.

Ook de technologiebedrijven deden goede zaken na de koerswinsten in de Amerikaanse technologiesector. Chipapparatuurmaker Tokyo Electron klom 2,4 procent en TDK dikte 4,5 procent aan.

Elders in het Verre Oosten stonden de beurzen ook in de plus. De Hang Seng-index in Hongkong kreeg er 1,4 procent bij en de beurs in Shanghai won 0,5 procent. De All Ordinaries in Sydney steeg 0,5 procent. De Kospi in Seoul klom 0,3 procent na de bekendmaking dat de top tussen president Donald Trump en zijn Noord-Koreaanse collega Kim Jong-un op 12 juni toch doorgaat.