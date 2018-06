Corbion rondt deal met Bunge af

Gepubliceerd op | Views: 227

AMSTERDAM (AFN) - Biochemiebedrijf Corbion heeft de aankoop van het belang van zadenbedrijf Bunge in een joint venture afgerond. Corbion had al een belang van 50,1 procent in SB Renewable Oils, terwijl Bunge de overige 49,9 procent in bezit had.

SB Renewable Oils richt zich op de productie van uit algen gewonnen ingrediënten zoals oliën die rijk zijn aan omega-3 vetzuren. Die worden gebruikt in onder meer diervoeding. Het samenwerkingsverband heeft een bedrijf in Brazilië.

Corbion had onlangs al de voorlopige overeenkomst getekend over het uitkopen van Bunge. Corbion heeft Bunge's aandeel in de externe schuld van de joint venture inclusief lopende rente van 15 miljoen dollar overgenomen. Verder is de werkkapitaallening van Bunge van 8 miljoen dollar afgelost.

Corbion rekent na de overname voor de periode 2018-2021 op een autonome omzetgroei van 3 tot 6 procent per jaar. De divisie Innovation Platforms moet in 2021 break-even naderen. Het bedrijfsresultaat voor dit onderdeel dit jaar zal naar verwachting tussen 40 miljoen en 35 miljoen euro negatief zijn. Volgend jaar zal het tekort minder zijn dan 35 miljoen euro.