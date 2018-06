ABN AMRO werkt samen met Opportunity Network

Gepubliceerd op | Views: 27 | Onderwerpen: banken

AMSTERDAM (AFN) - ABN AMRO gaat samenwerken met Opportunity Network. Dat online netwerkplatform biedt topmensen van bedrijven met een omzet van meer dan 2,5 miljoen euro mogelijkheden voor bijvoorbeeld groei, uitbreiding of verkoop.

ABN AMRO is de eerste partner van Opportunity Network in Nederland. Internationaal zijn er via andere partners als banken en andere betrouwbare partners al ongeveer 14.000 topmensen van bedrijven lid van het netwerk.

Financiële details voor de samenwerking zijn niet bekendgemaakt.