ABN AMRO en ING omarmen fintechbedrijven

AMSTERDAM (AFN) - Banken ABN AMRO en ING tekenden los van elkaar overeenkomsten met verschillende fintechbedrijven. ABN AMRO gaat samenwerken met Opportunity Network terwijl ING de krachten bundelt met Funding Options.

Opportunity Network en ABN AMRO komen met een online netwerkplatform dat topmensen van bedrijven met een omzet van meer dan 2,5 miljoen euro mogelijkheden biedt voor bijvoorbeeld groei, uitbreiding of verkoop.

ABN AMRO is de eerste partner van Opportunity Network in Nederland. Internationaal zijn er via andere partners als banken en andere betrouwbare partners al ongeveer 14.000 topmensen van bedrijven lid van het netwerk. Financiële details voor de samenwerking zijn niet bekendgemaakt.

Marktplaats

ING lanceert samen met Funding Options een marktplaats voor mkb-financiering. Dit platform is ook toegankelijk voor andere externe verstrekkers van financieringen. ING is naar eigen zeggen de eerste Nederlandse bank met een dergelijk platform waarop zowel eigen als concurrerende financieringsmogelijkheden worden aangeboden.

Het mkb-platform brengt geen provisie in rekening bij de ondernemer. De externe aanbieders van financiering betalen een zogeheten 'successfee' aan het platform. ING kondigde maandag overigens ook aan dat het zijn geldmanagementapp Yolt in Frankrijk en Italië gaat uitrollen. De app heeft inmiddels in het Verenigd Koninkrijk 300.000 geregistreerde gebruikers.