Luchtvaarttak industrieel conglomeraat GE schrapt 13.000 banen

CINCENNATI (AFN/RTR) - GE Aviation zet een kwart van zijn personeel de wacht aan vanwege de coronacrisis. Bij de luchtvaarttak van industrieel conglomeraat General Electric verdwijnen daardoor zo'n 13.000 banen. Dat gebeurt deels via vrijwillig vertrek van medewerkers, maar ook door gedwongen ontslagen.

De coronacrisis heeft een enorme impact op de luchtvaartsector. Maatschappijen houden hun vliegtuigen grotendeels aan de grond omdat er geen kaartjes verkocht worden. Ook gelden in veel landen de nodige reisbeperkingen. GE voert onder meer onderhouds- en reparatiewerkzaamheden uit. Ook produceert het bedrijf vliegtuigmotoren. Volgens GE Aviation-baas David Joyce is de krimp in de luchtvaartsector ongekend. Hij veracht dat het wereldwijde verkeer in het tweede kwartaal met circa 80 procent zal dalen.

De ontslagronde bij GE maakt deel uit van een kostenbesparingsprogramma van 3 miljard dollar die eerder werd aangekondigd. Daarbij werd al aangegeven dat 10 procent van het personeel moet vrezen van zijn baan. Ook geldt een vacaturestop. Verder werden lonen bevroren en werden niet-essentiële uitgaven verminderd. Voor een deel van het personeel werden al werktijdverkortingsregelingen aangevraagd.

De banenreductie bij GE betekent een volgende klap voor de sector waar vele banen verdwijnen door de crisis. Vliegtuigmaker Boeing maakte onlangs bekend dat het 10 procent van zijn personeel gaat ontslaan.