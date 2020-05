Meeste Europese beurzen kleuren dieprood

Blijft grappig om te lezen dat bijv. de kop iets heftigs suggereert. Dieprood is dat een daling van 3-4%....Volgens de winst/verlies communicatie van Van Mock (https://nl.wikipedia.org/wiki/Schaal_van_Mock) zou 3-4% uit komen uit een geringe daling.

Tja als ik dat lees dan valt het wel weer mee.



Ook Waren Bufett erbij halen is prima maar hij heeft in Q1 (1-1-20 t/m 31-03-20) al zijn Luchtvaartbedrijven verkocht. Hij was niet de enige zullen maar zeggen gezien de huidige situatie.

Ik verwacht in juni niet te kunnen vliegen maar ooit zal het wel weer gebeuren. (overigens ik heb nooit aandelen in de luchtvaart gehad op Ryanair na).

Unibail is natuurlijk ook direct geraakt alle shoppingcentra's die ze hebben kampen met weinig bezoekers en niet alle winkels zijn op (of met de nodige beperkingen).



Kortom redactie IEX is het mogelijk om enige vorm van nuancering aan te brengen zeker bij zo'n kop als dieprood.