'Geleidelijk herstel Italië na lockdown'

[quote alias=zonnewijzer id=12378768 date=202005041506]

[...]



Die Amerikanen denken zelfs dat ze tegen eind dit jaar allemaal een anti-virusmiddel zullen hebben gekregen. Naar het schijnt hebben ze dat gehoord van een soort opperwezen: Trump of zoiets heet die alleswetende god.

[/quot





Ik heb netb een middel ontdekt werk veel beter, Round up geweldig spul