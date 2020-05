Lijkt me een zeer redelijk reddingsplan. Norwegian is failliet dus aandeelhouders mogen in hun handjes klappen met 5%. En daarna gaan we praten over steun. Nogal wat anders dan Air France, dat evengoed failliet is, maar waar de overheid de blanco cheques al bij voorbaat heeft uitgeschreven zonder dat de aandeelhouder hoeft te bloeden. Communisme in optima forma, terug van nooit weggeweest in West Europa.