"Rode beurzen door spanningen VS en China"

Wat een zever je hier leest. Trump verkoop continu nonsens, wat je kan nazien, en elke keer opnieuw zijn er ook hier in Europa nog mensen die hem serieus nemen. Uiteraard komt dat virus niet uit een labo in Wuhan. Enkel een mafkees als Trump denkt daar mee weg te kunnen komen omdat er zoveel dommerikken rondlopen. Dat de Chinezen de tweede economie zijn en op weg om de eerste te worden en of dit een goede evolutie is? Ik weet het niet, maar ik ben toch blij dat ze de US toch wat buitenhielden waardoor er nu ook Baidu, Alibaba ea zijn. In Europa hebben we niks en zijn we dagdagelijks in de ban en onder controle van de MAFANG aandelen, die meer impact hebben dan eender wat. Microsoft, Apple, Facebook, Amazon, Netflix en Google, allemaal US bedrijven, bepalen en beínvloeden ons leven hier. Zorgwekkender dan de opkomst van China, vind ik.