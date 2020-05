Industrie eurozone krijgt zware klappen van coronacrisis

Gepubliceerd op | Views: 767 | Onderwerpen: Europa

LONDEN (AFN) - De industrie van de eurozone heeft flink te lijden onder de gevolgen van de coronacrisis. Dat blijkt uit definitieve cijfers van de Britse marktonderzoeker Markit over april.

De inkoopmanagersindex voor de industrie van het eurogebied kelderde in april naar een stand van 33,4 van 44,5 in maart. Een niveau van 50 of meer wijst op groei, daaronder op krimp. Het cijfer valt iets slechter uit dan bij een voorlopige raming werd gemeld.

In alle grote eurolanden was een duidelijke verslechtering te zien, zoals in Duitsland, Frankrijk, Spanje en Italië. Ook voor Nederland was in april sprake van een stevige krimp in de industrie.