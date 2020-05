'Bestuurswissel FNG komt ongelegen'

Gepubliceerd op | Views: 266

AMSTERDAM (AFN) - De wissel aan de top bij kledingverkoper FNG komt op een moment waarbij het Belgische bedrijf vanwege het coronavirus door een diepe crisis gaat. Dat schrijven analisten van ING. Zij vinden het tekenend dat het bedrijf zijn persbericht afsluit met de mededeling dat de focus op de korte termijn gaat naar het verzekeren van de toekomst van de onderneming.

FNG maakte dit weekeinde bekend dat topman Dieter Penninckx vanwege gezondheidsredenen opstapt bij het bedrijf. Operationeel directeur Manu Bracke neemt het stokje van hem over. Hij deelt de taken van Penninckx met financieel directeur Natasja van Bael. De twee zullen het voortbestaan van FNG moeten veiligstellen, menen de marktvorsers van ING. Er is nog niets bekend over herkapitalisatie van het bedrijf dat door overnames een stevige schuldenlast heeft. Die herkapitalisatie is volgens ING wel nodig.

ING blijft bij zijn koopadvies met een koersdoel van 30 euro. Het aandeel FNG stond maandag rond 10.00 uur 6 procent lager op 4,38 euro.