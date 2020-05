Gepubliceerd op | Views: 507

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs is maandag flink in het rood geopend. Ook de andere Europese beurzen begonnen fors lager na het lange weekeinde. Beleggers verwerkten de stevige verliesbeurt van Wall Street op vrijdag, waar de vrees voor handelsspanningen tussen de Verenigde Staten en China weer oplaaide. Op het Damrak opende PostNL de boeken.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 3,9 procent in de min op 492,73 punten. Alle 25 hoofdfondsen gingen omlaag. De MidKap zakte 3,5 procent tot 703,57 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs daalden tot 3,2 procent. In Londen, waar in tegenstelling tot de andere Europese markten afgelopen vrijdag wel werd gehandeld, verloor de FTSE 0,9 procent.

PostNL zakte 9 procent bij de middelgrote bedrijven. Het postbedrijf behaalde in het eerste kwartaal een hogere omzet uit de levering van pakketjes, geholpen door de coronacrisis. Door de virusuitbraak bestelden mensen vaker online. Het bedrijf streeft naar een winst van 110 miljoen tot 130 miljoen euro in heel 2020. PostNL waarschuwde wel voor onzekerheden door de coronacrisis die de resultaten kunnen beïnvloeden.