Ease2Pay stelt publicatie jaarverslag uit om corona

ROTTERDAM (AFN) - Ease2pay stelt de publicatie van het jaarverslag over 2019 uit vanwege de coronacrisis. Het betalingsbedrijf had eerder al aangegeven dat de gevolgen van de virusuitbraak een impact zullen hebben op de prognoses en daarmee op de bereidheid van externe partijen en de kapitaalmarkt om de onderneming te financieren. Er bestaan daarom significante onzekerheden en is het op dit moment niet goed mogelijk om in te schatten wat de invloed en gevolgen zullen zijn.

Door de introductie van nieuwe betaalwijzen voor tanken en parkeren in de Rabo Wallet-app is in het tweede halfjaar van 2019 het aantal betaaltransacties gestegen. Ook in de eerste twee maanden van 2020 was er sprake van een stevige groei van aantal betaaltransacties ten opzichte van het jaar ervoor. Door de maatregelen tegen het coronavirus in maart zag Ease2pay een sterke daling van het aantal betaaltransacties. Met de toename van het autogebruik eind april is het aantal betaaltransacties weer groeiende, aldus het bedrijf.