Sabic worstelt met lage vraag naar chemicaliën

RIYAD (AFN/BLOOMBERG) - Het Saudische petrochemische concern Sabic had vorig kwartaal te lijden onder een lage vraag naar chemicaliën. Het concern waarschuwde al in januari dat de vraag het hele jaar zwak zal zijn. Sindsdien werd de situatie alleen maar erger vanwege lockdowns om het coronavirus onder de controle te brengen. Het gevolg daarvan was dat Sabic een verlies in de boeken zette.

Het Saudische concern, dat in Nederland zijn Europese hoofdkantoor heeft, verkoopt veel chemicaliën die de prijsbewegingen van olie volgen. De olieprijs klapte vorig kwartaal in nadat een ruzie tussen olieproducenten Saudi-Arabië en Rusland hoog opliep. Ook in andere producten kreeg Sabic te maken met overaanbod, waardoor de winstmarges onder druk kwamen te staan. Deze situatie houdt volgens Sabic nog aan. Het verlies in het eerste kwartaal kwam uit op 950 miljoen riyal, omgerekend 232 miljoen euro. In datzelfde kwartaal een jaar eerder bedroeg het eindresultaat nog 3,4 miljard riyal.

Sabic gaat fors snijden in zijn uitgaven als antwoord op de coronacrisis. Het bedrijf zet alle investeringen op stop, behalve noodzakelijke uitgaven die nodig zijn om fabrieken draaiende te houden. Sabic belooft verder zijn balans sterk te houden.