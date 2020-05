HAL-dochter Broadview neemt bedrijf over

Gepubliceerd op | Views: 832

ROTTERDAM (AFN) - Investeerder HAL heeft via dochteronderneming Broadview de aankoop van Direct Online Services (DOS) afgerond. Broadview, dat voor 97,4 procent in handen is van HAL, had de overname van het Britse bedrijf niet eerder aangekondigd. Financiële details zijn niet bekendgemaakt.

DOS is in 2008 opgericht en houdt zich bezig met de online verkoop van werkbladen voor keukens en is ook in Duitsland actief. Er werken ongeveer 270 mensen bij het bedrijf dat vorig jaar een omzet had van 44,5 miljoen euro.