Beurs Hongkong onderuit door spanningen VS en China

Gepubliceerd op | Views: 2.600 | Onderwerpen: China, Verenigde Staten

TOKIO (AFN) - In Hongkong, waar beleggers terugkeerden na een lang weekeinde, ging de beurs maandag hard onderuit. De vrees dat het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China weer zal oplaaien zorgde voor een negatieve stemming. De beurshandel verliep verder relatief rustig aangezien de belangrijke financiële markten in Tokio en Shanghai dicht bleven. De Chinese beurs gaat woensdag open en in Japan wordt donderdag pas weer gehandeld. Volgens mediaberichten zal de Japanse premier Shinzo Abe maandag de noodtoestand in het land verlengen tot eind mei.

De Amerikaanse president Donald Trump verklaarde afgelopen vrijdag bewijs te hebben dat het coronavirus afkomstig is uit een laboratorium in de Chinese stad Wuhan en zinspeelde op nieuwe handelstarieven tegen China. Ook de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo gaf China zondag de schuld van de pandemie.

De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 4 procent in de min. In Seoul, waar de markten afgelopen vrijdag ook gesloten waren, zakte de Kospi 2,4 procent. Vanuit Noord-Korea zijn zondag bij de grensovergang meerdere kogels afgevuurd op een Zuid-Koreaanse bewakingspost. Volgens de Amerikaanse minister Pompeo is dat waarschijnlijk per ongeluk gebeurd. De Australische All Ordinaries in Sydney toonde wat herstel en klom 1,4 procent na het zware koersverlies van 5 procent op vrijdag.