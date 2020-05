PostNL haalt meer omzet uit pakketjes door corona

Het aandeel Bpost (op de beurs van Brussel) is een interessant alternatief voor PostNL.



Het bedrijf betaalt dividend en heeft een goede kaspositie. Ook is de intrinsieke waarde fors hoger dan bij PostML.



Bovendien heeft Bpost ook pakketdivisies in Europa, Azië en

de Verenigde Staten.



Daarnaast heeft Bpost een e-commerce divisie: Radial.

Radial, Inc. biedt logistieke oplossingen aan voor e-commerce, zoals de technologie om bestellingen te beheren en verwerken over betalingsdiensten tot het transport, terugzendingen en klantendienst.[8] Het verwerkt 72 miljoen pakjes per jaar via 24 distributiecentra. Tot de klanten behoren merken als Adidas, Levi’s, Estée Lauder en Ralph Lauren.