Winkelbedrijf FNG krijgt nieuwe leiding

Gepubliceerd op | Views: 52

MECHELEN (AFN) - Winkelbedrijf FNG heeft een nieuwe topbaas. Manu Bracke, die hiervoor de operationeel directeur was, heeft per 1 mei de leiding van het bedrijf overgenomen van Dieter Penninckx. Bracke is net zoals Penninckx een van de drie oprichters van de Belgische modegroep, bekend van merken zoals Brantano, CKS, Miss Etam en Claudia Sträter.

Penninckx linkt zijn vertrek aan zijn gezondheid. "Ik was liever langer aan boord gebleven, maar een medische context dwingt me deze stap niet verder uit te stellen. Ik wens Manu alle succes: hij is de geknipte man om mijn rol over te nemen. Samen met Anja, CFO Nathasja Van Bael en buying director An Michiels is het corporate bestuur van FNG in heel goede handen."

Bracke is klaar voor zijn nieuwe rol. "Ik kijk ernaar uit om samen met onze managementteams en gedreven medewerkers in deze uitdagende tijden mijn schouders te zetten onder de toekomst van FNG."

Op korte termijn ligt de focus op het managen van de impact van de huidige coronacrisis om de toekomst van het bedrijf te verzekeren, benadrukt FNG.