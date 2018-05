Gepubliceerd op | Views: 1.070

AMSTERDAM (AFN) - Aandeelhouders van SnowWorld die hun aandelen al hebben aangemeld voor het overnamebod van de Belgische zakenman Marc Coucke kunnen hun stukken beter terugvragen. Daartoe roept Geert Schaaij van beleggingsadviesbureau Beursgenoten op.

Volgens Schaaij zorgt de recente discussie over de aandelen van oprichter Koos Hendriks voor veel onduidelijkheid. Het zou beter zijn eerst af te wachten hoe dat uitpakt en het bedrijf niet van de beurs te laten verdwijnen.

Een Nederlandse ondernemer dreigt volgens Het Financieele Dagblad met een gang naar de rechter, als hij de aandelen van Hendriks niet alsnog mag overnemen. De SnowWorld-oprichter bereikte eind 2016 al een akkoord om zijn aandelen van de hand te doen aan een Israëlische en twee Nederlandse investeerders. Enkele maanden later deed Coucke echter een bod en verkocht Hendriks zijn aandelen aan de Belgische investeerder en zijn investeringsvehikel Alychlo.

Schaaij ergert zich eraan dat er over deze hele kwestie niet eerder iets naar buiten is gekomen. Het stond bijvoorbeeld niet in het jaarverslag van SnowWorld, benadrukt hij. Schaaij is sowieso al een tijdje ontevreden over de gang van zaken bij de uitbater van skihallen. Hij denkt daarbij dat er meer waarde uit de aandelen valt te halen dan de 9,50 euro per stuk die Coucke heeft geboden.

Het aandeel SnowWorld sloot vrijdag 4,4 procent hoger op 9,90 euro.