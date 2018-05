Chinese deal Rosneft gaat niet door

Gepubliceerd op | Views: 169 | Onderwerpen: China

MOSKOU (AFN/BLOOMBERG) - Het Chinese energieconglomeraat CEFC krijgt toch geen belang van 14 procent in het Russische staatsolieconcern Rosneft. De deal ter waarde van meer dan 9 miljard dollar gaat niet door.

Een samenwerkingsverband tussen grondstoffenhandelaar Glencore en het staatsinvesteringsfonds van Qatar ziet af van de verkoop van een deel van hun belang. Zij namen in 2016 een belang van 19,5 procent in het grootste oliebedrijf van Rusland. In plaats van de Chinese deal neemt het Qatarese fonds het grootste deel van het belang van Glencore over, waarmee het voor 19 procent eigenaar wordt van Rosneft. Glencore houdt een minimaal belang van 0,57 procent.

CEFC staat onder druk in eigen land vanwege een hoge schuldenlast. Chinese autoriteiten zouden een onderzoek naar topman Ye Jianming zijn begonnen.