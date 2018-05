Kleine plussen ???



Begrijpelijk als experts / analisten de markt naar beneden pushen.



Maar ze houden zich dom.

China is al vanaf 3 Mei imports vanuit Amerika te weren (alloy).



Quotas worden opgelegd voor brazilie en argentinie.

De prijs boost staat te breken maar journalisten houden zich liever dom want DJ/AEX moeten naar beneden.



Source: metal bulletin.



ASIAN MORNING BRIEF 03/05: Aluminium, nickel rise in mixed trading on LME; US gives investors more time to divest or transfer Rusal holdings; some US tin consumers avoiding Bolivian metal

The latest news and price moves to start the Asian day on Thursday May 3.



Base metals on the London Metal Exchange were split at the close of trading on Wednesday May 2, with aluminium and nickel prices climbing more than 2%.



China suspends imports of US non-ferrous scrap

US non-ferrous scrap exports to China have been brought to a screeching halt on news that the Chinese government has implemented a 30-day suspension on its North America customs inspections division.



The inspection operations of Chinese Certification and Inspection Group (CCIC) North America will be curtailed from Friday May 4 through June 4, US exporters have confirmed to American Metal Market.