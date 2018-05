'Wall Street in teken van banen en topoverleg'

Gepubliceerd op | Views: 693

NEW YORK (AFN) - De beurzen in New York openen vrijdag naar verwachting licht lager. Beleggers verwerken onder meer de handelsgesprekken tussen de VS en China in Peking. Veel aandacht zal verder uitgaan naar een rapport over de Amerikaanse werkgelegenheid. Daarnaast presenteerde webwinkelgigant Alibaba zijn kwartaalcijfers.

Het Chinees-Amerikaanse topoverleg over handelsgeschillen kwam vrijdag tot een einde. De economische grootmachten zijn het daarbij eens geworden over verschillende zaken, maar een groot aantal twistpunten blijft bestaan, meldde het Chinese persbureau Xinhua. De Amerikanen eisten onder meer dat China zijn handelsoverschot met de VS met 200 miljard dollar verkleint. Volgens ingewijden zou Peking bereid zijn meer Amerikaanse goederen te importeren.

Uit het banenrapport van de Amerikaanse overheid bleek dat de werkgelegenheid in de VS harder was gegroeid dan in maart, maar niet zo sterk als analisten hadden verwacht . Beleggers zullen met veel interesse kijken naar de lonen, die in doorsnee met 0,1 procent stegen op maandbasis. Hogere lonen kunnen de inflatie doen toenemen, wat van invloed kan zijn op rentebesluiten van de Federal Reserve.

Alibaba

De Chinese internetreus Alibaba publiceerde een handelsbericht over het afgelopen kwartaal. In die periode zag de in New York genoteerde concurrent van Amazon zijn omzet flink stijgen. Er werd wel veel geïnvesteerd in nieuwe IT-systemen en winkelcentra, waardoor de winst lager uitviel dan een jaar eerder.

Ook GoPro opende de boeken. De producent van onder meer actiecamera's zag de omzet in zijn eerste kwartaal dalen, maar slaagde er ook in zijn verlies terug te dringen ten opzichte van een jaar eerder. Biotechnoloog Celgene presenteerde in zijn kwartaalbericht een flink hogere omzet, die voornamelijk het resultaat is van een overname.

Donderdag lieten de belangrijkste beursgraadmeters op Wall Street lichte minnen zien. De Dow-Jonesindex sloot nagenoeg vlak op 23.930,15 punten. De breder samengestelde S&P 500 zakte 0,2 procent tot 2629,73 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq verloor 0,2 procent en sloot op 7088,15 punten.