Vandaag nog voor herstelling geweest voor mijn fiets .

De man klaagde steen en been .

Veel werk ,alleen herstellingen en de verkoop zo goed als nul .

Dit allemaal te danken aan e-commerce .

Gans de wereld voelt dat dit niet normaal is .

In al de sectoren is dit voelbaar .

Wanneer gaat men ingrijpen ?