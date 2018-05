'Lagere omzet voor Ahold Delhaize'

Gepubliceerd op | Views: 884 | Onderwerpen: levensmiddelen

AMSTERDAM (AFN) - Ahold Delhaize presenteert woensdag voorbeurs naar verwachting een hogere kwartaalwinst op een lagere omzet dan een jaar eerder. Dat is althans de voorspelling van analisten die het supermarktconcern zelf heeft geraadpleegd.

Marktvorsers rekenen in doorsnee op een omzet van 14,8 miljard euro voor de eerste drie maanden van dit jaar, tegen 15,9 miljard een jaar eerder. Onder de streep blijft daarvan een nettowinst over van 384 miljoen euro, zo is de verwachting. In dezelfde periode vorig jaar was dat nettoresultaat 365 miljoen euro. De onderliggende operationele winst, dus zonder bijzondere baten en lasten, daalt naar verwachting van 604 miljoen naar 586 miljoen euro.

Bij de presentatie van de kwartaalcijfers is het ook de vraag wat de plannen van Ahold Delhaize voor de Belgische markt zijn. Topman Dick Boer kondigde in februari aan een nieuwe strategie voor het land te ontwikkelen, omdat de opbrengsten in België nagenoeg vlak bleven en de winstgevendheid er flink terugliep. De kenners verwachten dat de kwartaalopbrengsten in het thuisland van Delhaize op vergelijkbare basis met 1 procent zijn toegenomen.

Naast de cijfers zullen investeerders ook geïnteresseerd zijn naar de beschermingsconstructie van Ahold Delhaize tegen overnames of opsplitsingen. Investeerder CIAM wil dat aandeelhouders mogen stemmen over voortzetting van die zogeheten 'gifpil'. Ahold Delhaize zelf zegt voor het einde van dit jaar met een beslissing te komen over de constructie.

Beleggers kijken ook naar aanwijzingen over de koers die Frans Muller, opvolger van topman Dick Boer, zal varen. Zijn benoeming per 1 juli werd over het algemeen goed ontvangen. Kenners denken niet dat er grote strategische veranderingen onder de nieuwe bestuurder staan te gebeuren.