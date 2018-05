Concessies in onderzoek Ziggo-UPC aan EU

Gepubliceerd op | Views: 104 | Onderwerpen: Europa

BRUSSEL (AFN/BLOOMBERG) - Liberty Global heeft concessies ingediend bij de Europese Commissie rond het nieuwe onderzoek van Brussel naar de fusie van kabelbedrijf UPC met Ziggo. Dat liet de commissie weten. Verdere details werden niet verstrekt.

In oktober werd bekend dat de goedkeuring voor de fusie tussen UPC en Ziggo opnieuw moest worden gedaan na een zaak die was aangespannen door KPN. De commissie had in 2014 goedkeuring gegeven voor de deal die dus al lang is afgerond. Het fusiebedrijf Ziggo is vervolgens op zijn beurt samengegaan met de Nederlandse activiteiten van Vodafone.

In april deed Liberty Global een nieuwe aanvraag voor goedkeuring door Brussel. De commissie heeft een nieuwe deadline op 30 mei gesteld voor een besluit. De zaak zou overigens meer over de procedure dan de inhoud gaan. Voor de dagelijkse gang van zaken zou er niks veranderen.