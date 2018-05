AEX hoger richting banenrapport VS

Gepubliceerd op | Views: 580 | Onderwerpen: Verenigde Staten

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse beurs stond vrijdag licht in het groen. Ook de meeste andere Europese beurzen gingen vooruit. Beleggers kijken uit naar de publicatie van het officiële Amerikaanse banenrapport en de uitkomsten van de handelsgesprekken tussen China en de VS. Op het Damrak kreeg Air France-KLM klappen na teleurstellende resultaten.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,3 procent hoger op 553,30 punten. De MidKap daalde een fractie tot 789,41 punten. De beurzen in Londen en Frankfurt stegen tot 0,5 procent. Parijs zakte 0,2 procent door stevige koersverliezen onder de Franse banken.

Air France-KLM was veruit de grootste daler in de MidKap met een verlies van ruim 7 procent. De stakingen bij luchtvaartmaatschappij Air France drukken duidelijk op het resultaat van het bedrijf. Ook stijgende brandstofkosten en negatieve wisselkoerseffecten spelen een rol. Analisten zeiden dat het handelsbericht ,,las als een winstwaarschuwing''.

Galapagos

Concurrent IAG deed wel goede zaken en steeg in Londen bijna 5 procent. Het moederbedrijf van British Airways, Iberia, Vueling en Aer Lingus heeft de winst in het eerste kwartaal fors verhoogd dankzij een groeiende vraag naar vliegreizen en stijgende ticketprijzen.

In de AEX ging biotechnologiebedrijf Galapagos aan kop met een winst van 1,8 procent. Grootste daler was supermarktconcern Ahold Delhaize met een min van 1,7 procent na een adviesverlaging door JPMorgan.

De Europese banken stonden in de schijnwerpers na een reeks van resultaten in de sector. In Parijs kelderde Société Générale bijna 6 procent na tegenvallende kwartaalcijfers. BNP Paribas, de grootste bank van Frankrijk, zag de inkomsten in het eerste kwartaal ook dalen en verloor meer dan 2 procent. In Londen zakte HSBC bijna 3 procent na een winstdaling in het afgelopen kwartaal. De Britse bank kondigde verder een aandeleninkoopprogramma aan tot 2 miljard dollar.

BMW

In Zürich beleefde logistiek dienstverlener Ceva Logistics een slecht beursdebuut. Het voormalige TNT Logistics kelderde maar liefst bijna 8 procent. BMW zakte 1,8 procent in Frankfurt. De Duitse automaker had in het eerste kwartaal duidelijk last van de sterkere euro.

De euro was 1,1967 dollar waard, tegen 1,1958 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent minder op 68,26 dollar. Brentolie zakte ook 0,3 procent in prijs, tot 73,41 dollar per vat.