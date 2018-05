'Sterk begin 2018 voor Brunel'

Gepubliceerd op | Views: 130 | Onderwerpen: detachering

AMSTERDAM (AFN) - Detacheerder Brunel heeft in de eerste maanden van het jaar duidelijke groei laten zien in vrijwel alle regio's waar het concern actief is. Analisten van KBC Securities spraken van solide resultaten, waarbij in het bijzonder werd gewezen op de nieuwe wijze waarop Brunel zijn prestaties per regio formuleert.

Dat Brunel de omzet in de eerste maanden van het jaar opvoerde kwam volgens de kenners niet als een verrassing. Volgen KBC is een deel van de verbeteringen al ingeprijsd in de waardering van het aandeel. De analisten wijzen daarbij op de eerder gepubliceerde cijfers over het vierde kwartaal van vorig jaar, en dan met name de groei van het personeelsbestand.

Anders dan voorheen splitst Brunel de resultaten per regio, waar eerder alleen Duitsland en Nederland apart werden genoemd van de wereldwijde activiteiten. In de nieuwe manier van rapporteren wordt Nederland apart genoemd. De resultaten in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Tsjechië vormen samen de DACH-regio. Verder zijn resultaten in het Midden-Oosten en India gebundeld. Australië en Azië vangt Brunel onder het kopje Australasia. De resterende regio's vallen onder de rest van wereld.

KBC handhaafde zijn hold-advies op Brunel met een koersdoel van 16,50 euro. Het aandeel noteerde kort na de openingsbel vrijdag 4,2 procent hoger op 16,56 euro.